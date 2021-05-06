Чоловік в Ізраїлі виплачуватиме дружині штраф за кожне образливе слово

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Суд у сімейних справах у Рішон ле-Ціон, в якому розглядається справа про розірвання шлюбу, зобов’язав чоловіка виплачувати дружині п’ять тисяч шекелів компенсації за кожне образливе слово.

Про це пише Високий замок.

Як повідомляє газета «Ісраель а-Йом», подружня пара постійно використовувала агресивну й образливу лексику впродовж усього спільного життя.

У певну мить подружжя, яке очікувало народження дитини, звернулося по допомогу, аби змінити стиль спілкування. Однак через кілька років жінка звернулася до адвоката з проханням про початок шлюборозлучного процесу.

За її словами, їй вдалося змінити стиль спілкування, проте чоловік продовжує ображати її, зокрема в присутності дитини, якій він розповідає, що його мати «російська повія, яку він знайшов у борделі».

Суддя Миру Ром-Плаї постановила, що за кожне образливе слово чоловікові доведеться виплачувати дружині штраф. Однак і дружина повинна платити чоловікові, якщо вона знову почне ображати чоловіка. Спілкування між сторонами до завершення шлюборозлучного процесу повинно здійснюватися за допомогою текстових повідомлень.

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